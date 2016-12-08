Папа римский принял в дар памятник от российского скульптора

7 декабря у папы римского состоялась аудиенция со скульптором Алексеем Леоновым, создателем этнографического парка-музея «Этномир» Русланом Байрамовым и президентом благотворительного фонда «София» Ольгой Глуховой. Она была приурочена к передаче в дар Риму скульптурного изображения матери Терезы.

Известно, что папа римский благословил скульптуру матери Терезы и ее дальнейшее размещение для постоянной экспозиции в Риме. В настоящее время представители Ассоциации «София: Идея России, Идея Европы» совместно с Монахинями Милосердия матери Терезы (Suore Missionarie della Carità) активно занимаются вопросом выбора места в городе для установки скульптуры.

По предварительным данным, памятник матери Терезе в Риме установят либо на улице Кончилиационе, которая находится перед площадью Святого Петра, либо перед домом, где раздают еду бедным, также в непосредственной близости от площади Святого Петра. Оба места находятся на пути прохода паломников и туристов.

«Мать Тереза для нас является примером деятельности по созданию единого общечеловеческого пространства, где нет отверженных, где важен и ценен каждый человек, — прокомментировал Руслан Байрамов. — Поэтому мы хотели преподнести в дар Риму именно эту скульптуру. Я рад, что те идеи, которые мы представляем в нашем парке — музее «Этномир» в России: единство, диалог культур, сохранение традиций, — находят отклик в других странах и получили благословение у папы римского Франциска».