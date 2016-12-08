Путин наградил орденом Мужества погибших и раненных в Сирии медиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибших и раненных в Сирии российских медиков и военнослужащих.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга посмертно награждены сержанты Надежда Дураченко и Галина Михайлова, а также полковники Руслан Галицкий и Эдуард Скворцов, сообщает пресс-служба Кремля.



Кроме того, награду получил раненный в Сирии профессор Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Вадим Арсентьев.

Накануне Путин поручил Минобороны представить к госнаградам погибших в Сирии российских медиков и сделать всё для оказания помощи их родным.

