ГП Польши: тело одной из жертв катастрофы Ту-154 могли подменить

В Генеральной прокуратуре Польши заявили, что в могиле одной из жертв авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году могут покоиться останки другого погибшего в результате трагедии.

«В связи с информацией в СМИ Генеральная прокуратура подтверждает, что существует высокая вероятность того, что во время проводившихся в последние дни эксгумаций жертв катастрофы в Смоленске в могиле одного из эксгумированных находилось тело другой жертвы этой катастрофы. На это указывают результаты процессуальных действий», — сообщили в ведомстве, передает «РИА Новости».

Также отмечается, что окончательные результаты станут известны после проведения генетических экспертиз. Родственников погибших уже проинформировали. Местные СМИ сообщают, что речь идет о главе Олимпийского комитета Польши Петре Нуровском, однако кто захоронен вместо него — пока неизвестно.

«Замена тел была подтверждена на основе визуального осмотра и анализа медицинской документации», — сообщает местная радиостанция RMF.