Путин обсудит с мэром Москвы вопрос по парку «Кусково»

Владимир Путин обсудит с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопросы, связанные с вырубкой деревьев на территории столичного парка «Кусково».

Президенту рассказали о ведущейся вырубке на заседании по развитию гражданского общества с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ).

Политик отметил, что впервые слышит о том, что в лесопарке «Кусково», являющегося памятником садово-паркового искусства, вырубают деревья. «По поводу парка «Кусково», что там вырубают деревья, первый раз слышу», — сказал он.

«Зачем вырубать парк «Кусково», я понятия не имею», — добавил он. Путин отметил, что переговорить с мэром Москвы его просил Михаил Александрович Федотов, глава СПЧ. «Я переговорю, узнаю, какие там соображения: что там рубить, зачем», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Ранее на сайте Москомархитектуры был опубликован проект постановления правительства Москвы, согласно которому планируется сократить площадь парка «Кусково» на 12 га.

Изменения производятся «в связи с изменением градостроительной ситуации», уточняется в документе. В районе парка строится Северо-Восточная хорда — автомобильная трасса.