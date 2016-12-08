Корпоративное волонтерство становится популярнее

В четверг состоялся Московский международный форум «Корпоративное волонтерство». Эксперты рассказали о правильном и неправильном волонтерстве, а также предложили создать навигатор проблемных точек и специальный проездной для добровольцев.



В работе форума приняли участие более 500 человек, многие из них приехали из регионов.

На панельной дискуссии «Гражданское участие в России: возможности и вызовы для корпоративного волонтерства» журналист и вице-президент коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская отметила, что в России и во всем мире наблюдается взрывной рост корпоративного волонтерства. Как пример Максимовская привела помощь добровольцев после стихийных действий и во время Олимпиады.



Арина Шарапова, заместитель председателя Общественной палаты Москвы, сказала, что видит стремление людей принимать участие в масштабных акциях.



— Люди хотят быть нужными. Но волонтерство не может быть хаотичным. И если власть может помочь людям организовать процесс — это неплохо, — уверена Шарапова.



— У нас принято говорить о благотворительности или хорошо, или никак. Считается, что любая благотворительность нужна, но это не так, — заявила Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и коммуникациям Unilever. — Как компания мы хотим помогать профессионально.



По словам Бахтиной, некоторые превращают волонтерство в развлечение — посещают детский дом как зоопарк.



— Я спрашиваю таких подчиненных: вы хотите усыновить ребенка? Отвечают, что нет. Но такие добровольцы требуют теплый автобус с туалетами, чтобы подарить детям конфеты и очистить душу. Такое волонтерство нам не нужно, — сказала Бахтина.



Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики компании «Норникель», рассказала о различии волонтерской деятельности в столице и регионах. По словам Ивченко, в регионах, где люди часто трудятся на производственных площадках, рабочим интереснее реализовать творческий проект.



— Рабочим интересно сделать проект своими силами, развить в себе новые навыки, — сказала Ивченко.



В Москве, наоборот, люди хотят отдохнуть от интеллектуального труда.



— Мы предлагаем им с семьей поработать руками, например поколоть дрова, — уточнила Ивченко.



Руслан Закиев, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, напомнил о словах президента РФ касательно развития волонтерства в России.



— Сегодня законодательство помогает компенсировать определенные затраты волонтеров. Но нужны ли еще какие-то нормы? Не думаю, — сказал Закиев.



Однако эксперт отметил необходимость создания инфраструктуры. И эту задачу могло бы взять на себя государство. Например, Ирина Бахтина предложила создать специальный проездной для волонтера, так как добраться до удаленных точек бывает сложно.



Также Елена Вишнякова, директор по связям с общественностью En+Group, высказала идею создания в России своеобразного единого навигатора проблемных точек, который помог бы определять, где нужна помощь волонтеров.

