Туристический маршрут «Татар-тур» может появиться в России

Туристический маршрут «Татар-тур» могут запустить в ближайшее время в России. Будущий проект в Казани обсудили участники форума «Деловые партнеры Татарстана», на котором присутствовало около 700 предпринимателей из России и стран зарубежья.

Коллекционер и предприниматель, владелец частного Крымского исторического музея в Бахчисарае Гуливер Альтин предложил при разработке туристического направления объединить тюркотатарскую цивилизацию. По его мнению, центром маршрута следует сделать Казанский кремль.

В свою очередь, президент республики Рустам Минниханов такую идею поддержал, отметив, что такая программа поможет укрепить татарские связи по всей стране.

Ожидается, что данное туристическое направление будет разработано при содействии татарских предпринимателей и туристических агентств Казани, Крыма, Башкирии, Тюмени, Сибири, Алтая и других регионов России, сообщает ИА «Татар-Информ».