Защищать ежечасно…

В уходящем году мы отмечаем сразу несколько юбилейных дат: 50-летие принятия международных пактов о правах человека, 20-летие вхождения нашей страны в Совет Европы и 25-летие со дня принятия Декларации прав и свобод человека и гражданина в России.

Все эти документы красной нитью пронизывают принципы, гласящие, что идеал свободной человеческой личности может быть осуществлен только в том случае, если будут созданы условия, при которых каждый может воспользоваться своими правами. В ст. 2 нашей Конституции прямо сказано: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».

Давно известно: именно по степени защищенности прав и свобод можно судить о социальном климате в государстве и об уровне стабильности в обществе. Не может быть свободы политической без свободы экономической, а демократия в условиях, когда трудящийся лишен возможности заработать на достойное человеческое существование, обречена.

Об этом в своем послании к Федеральному собранию очень точно сказал Владимир Владимирович Путин: «...Люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду.

Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. Мы твердо отстаиваем их — и, как видим, не без результата — на международной арене. Но в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества. Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей культуры...».

Заданный посланием вектор нашей работы предполагает, что нам предстоит найти новые пути и средства для улучшения ситуации с правами человека в России. У нас уже есть хоть и не идеальное, но достаточно разветвленное и добротное законодательство о правах человека, которое во многих своих положениях соответствует самым высоким международным стандартам. Особую роль в укреплении правового каркаса системы государственной защиты прав сыграли инициированные президентом изменения в федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», принятые в прошлом году. Уполномоченный, в частности, получил право по результатам рассмотрения жалобы обращаться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, а также через своего представителя участвовать в процессе.

Поэтому в этот день нам есть чем гордиться. Институт уполномоченного, которому через год исполнится 20 лет, состоялся и доказал свою нужность. Система уполномоченных по правам человека охватывает всю страну: сейчас законы об уполномоченном приняты во всех субъектах Федерации. Причем в большинстве регионов при уполномоченных созданы общественные и экспертные советы. Благодаря нашим общим усилиям ежегодно отменяются тысячи незаконных и необоснованных решений должностных лиц, восстанавливаются нарушенные права человека, выплачиваются компенсации за причиненный моральный и имущественный вред, возвращается доброе имя невинно пострадавшим. Эту работу мы осуществляем с правозащитным сообществом, со всеми неравнодушными людьми, которые посвятили свою жизнь благородному делу защиты прав и свобод человека. В этом всем нам помогает государство: на поддержку волонтеров, общественных организаций и объединений, занимающихся защитой прав и свобод граждан, оно выделяет значительные средства: в 2016 году на эти цели выделено свыше 5 млрд рублей.

Мы многого добились, но каждый праздник — это как короткая остановка на долгом пути: повод оценить наши сегодняшние проблемы и немного заглянуть в будущее — понять, как мы будем защищать права наших граждан завтра и что нам для этого потребуется, ведь путь защиты прав и свобод наших сограждан зачастую тернист.

Чтобы его пройти, нужна новая современная парадигма развития России в сфере государственной защиты прав и свобод человека, способная адекватно ответить на вызовы нового времени. Ведь сейчас как никогда велика опасность, что в процессе глобализации мы будем вовлечены в интенсивно протекающие на Западе процессы дегуманизации, которые фактически приводят к уничтожению базовых нравственных ценностей человечества. Инструменты для отстаивания нашей позиции на международных правозащитных площадках у нас есть. Недаром уполномоченный по правам человека в России обладает высшим международным статусом «А».

Надо помнить: права человека нуждаются в ежечасной защите. При этом нельзя забывать и о том, что уполномоченный не просто помогает не допустить попрания законных прав. Он возвращает людям веру в справедливость, для чего нужны не только знания и умения. Нужна мудрость. Именно такая мудрость, о которой вспоминал один из героев замечательного писателя Фазиля Искандера: «Ум — это когда мы самым лучшим образом разрешаем ту или иную жизненную задачу. Мудрость обязательно сопрягает разрешение данной жизненной задачи с другими жизненными задачами, находящимися с этой задачей в обозримой связи. ...Умное решение может быть и безнравственным. Мудрое — не может быть безнравственным. Мудрость — это ум, настоянный на совести. Такой коктейль многим не только не по плечу, но и не по нутру».

Именно такое свойство и нужно не только уполномоченным, но и всем нам. Тогда и проблемы соблюдения прав человека самым естественным образом ежедневно будут оставаться в центре внимания всего нашего гражданского общества как самая актуальная тема.

Пока же, как провозгласил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун: «Давайте, отмечая День прав человека, вновь подтвердим наше обязательство гарантировать соблюдение основных свобод и защиту прав всех людей!»

Автор — уполномоченный по правам человека в РФ

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