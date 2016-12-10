Терпение и немного любви

Зимой мы часто видим, слышим, читаем, как много людей в нашей стране живет на улице. По разным оценкам экспертов, в России от 250 тыс. до 3 млн бездомных. В Москве – от 15 тыс. до 50 тыс. К сожалению, некоторым из них действительно некуда возвращаться. И хотя среди противников помощи бездомным немало тех, кто говорит: «Они сами выбрали эту жизнь», зимой большинство всё же соглашается с тем, что жить на улице в 20-градусный мороз плохо и очень опасно.

Как мы можем помочь этим людям? Недавно мы спросили об этом у самих бездомных. И на вопрос «Какой помощи вы ожидаете от людей?» чаще всего бездомные отвечали: «От людей ожидаю понимания».

И вот еще несколько ответов — это цитаты самих бездомных.

«От жителей помощи не жду, лишь бы не грабили. Желательно, чтобы пускали в подъезды, хотя бы погреться. Еще доступа к бесплатному кипятку в городе не найти. Из вокзалов выгоняют безбилетников, даже если есть места в зале ожидания. Общественным транспортом не пользуюсь, хожу пешком».

«Честно говоря, никакой. Уже четыре года живу на улице и вижу, как люди относятся к бездомным. Даже в подъездах порой опасно ночевать, хватает дураков».

«Хорошего отношения и понимания. От сумы и тюрьмы не зарекайся. А то чуть что, так гоняют — вызывают полицию. Пусть людям станет хотя бы всё равно».

Рассуждая, как помочь бездомным, мы часто говорим: этого человека надо покормить, помыть, переодеть, ну и в идеале пристроить куда-то. То есть обычно мы думаем о человеке, как о вещи, в лучшем случае — как о бродячей собачке. А ведь перед нами — человек. Да, ему надо поесть, да, помыться, да… Но главное, что нужно любому человеку, — это понимание.

Понимание вовсе не означает необходимости взвалить на себя все проблемы человека, которого ты видишь первый раз в жизни. Понимание — всего лишь сочувствие и минимальная помощь. Недавно одному из наших сотрудников позвонила доброволец: «Что мне делать? Я увидела бездомного, мне стало его жалко, он такой несчастный. Я привела его домой. А теперь он не уходит». И в финале просто контрольный выстрел в разум: «Муж против». Ну что сказать этой женщине, кроме: «А зачем, простите, Вы его к себе домой позвали?». Когда начали выяснять подробности, оказалось, что эта история длится уже четыре года. И бездомный уже не бездомный, а живет в квартире как полноправный член семьи. Устроился на работу, платит небольшие деньги за квартиру. Муж терпит, а также терпят трое маленьких детей и папа женщины. Все вместе они живут в двухкомнатной квартире. Как-то исправить эту ситуацию не удалось: семья не готова действовать через полицию, а простые разговоры с бездомным ни к чему не приводят — покидать свой новый «дом» он не собирается.

Если вы действительно хотите помочь человеку, главная задача — помочь грамотно. Что для этого нужно сделать?

Во-первых, посмотрите в интернете, какие организации в вашем городе помогают бездомным. К счастью, сейчас есть очень много специализированных служб. Особенно в крупных городах. И уверяю вас, вы удивитесь, узнав, как много всего делается для решения проблемы бездомности.

Во-вторых, распечатайте необходимую информацию в нескольких экземплярах и положите в карман или сумочку на случай, если вы встретите бездомного человека. Для тех, кто живет в Москве, служба помощи «Милосердие» подготовила такую памятку, она доступна на сайте «Милосердие.ру».

Помочь бездомному может каждый человек. В этом вопросе от нас, «мимоидущих», требуется совсем немного — просто не пройти мимо и подсказать, где человек может получить необходимую помощь.

Конечно, если вы видите человека, который лежит на снегу и не может подняться, ему нужно будет вызвать «скорую». В остальных случаях бездомному требуются сочувствие и необходимая информация, где он может получить профессиональную всестороннюю помощь.

Если вы видите человека, просящего милостыню, подойдите и спросите, нужна ли ему какая-то помощь, помимо денег. Но подавать или не подавать, конечно же, решать вам.

Помогать бездомным можно по-разному. Если вы не готовы подходить и общаться лично, не огорчайтесь и не истязайте себя муками совести. Есть масса других вариантов. В шкафу теплые вещи и обувь, которые вы больше не носите? Передайте их в благотворительную организацию. После пережитых болезней ваших близких на балконе пылятся костыли или инвалидные коляски? Везите туда же. Нет времени? Закажите через интернет доставку продуктов на адрес организации, которая организует раздачу еды: 10 банок тушенки или 10 упаковок мятных пряников — это уже участие в помощи бездомным.

Я верю, что мир может стать добрее. Для этого нужно так мало. Просто немного понимания и терпения друг к другу. И хотя бы капельку любви к тем, кто обычно видит нас безучастно проходящими мимо.

Автор — руководитель благотворительной программы «Возвращение» православной службы помощи «Милосердие» (Москва)