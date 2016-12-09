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Ливийские парламентарии едут в Москву

Делегация законодательного органа страны посетит российскую столицу в ближайшие дни

Фото: официальная страница ливийского парламента в Facebook

Делегация ливийского парламента 14 декабря прибудет в Москву. В России называют парламентскую дипломатию важной для развития отношений с североафриканской страной. До этого в российской столице уже побывал командующий ливийской армией маршал Халифа Хафтар.

Ливийская парламентская делегация во главе со спикером Агилой Салехом Исой приедет в Москву 14 декабря. В ходе визита она проведет переговоры в Госдуме. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к ливийским дипломатическим кругам.

 Как ожидается, делегация во главе со спикером Агилой Салехом Исой приедет в российскую столицу 14 декабря. Еще возможны незначительные подвижки, но пока стороны ориентируются на эту дату. На данный момент в ливийском парламенте идет согласование окончательного состава делегации. Она должна быть принята в нижней палате российского парламента,  рассказал источник.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил 10 ноября «Известиям» о подготовке визита ливийских депутатов в Москву.

 Мы находимся в контакте с парламентом и считаем парламентскую дипломатию очень эффективной для наших двусторонних отношений,  отметил тогда Леонид Слуцкий.

Визит депутатов состоится чуть более чем через две недели после того, как в России побывал главнокомандующий ливийской армией маршал Халифа Хафтар.

Как полагают эксперты, приезд в Москву представителей законодательного органа выходит за рамки обычного межпарламентского сотрудничества. В Ливии сохраняется двоевластие. Противостояние идет между парламентом в Тобруке, на востоке страны, и правительством национального согласия в Триполи. Первый начал проводить заседания после выборов, прошедших летом 2014 года. Парламент признан мировым сообществом, в том числе и Россией в качестве легитимной законодательной власти в Ливии и поддерживается национальной армией страны.

Что касается кабинета министров, то он был сформирован после подписания соответствующего соглашения в июле 2015 года в марокканском Схирате при международном посредничестве. Таким образом, правительство также признается мировым сообществом. Вместе с тем оно не имеет полной легитимности в самой Ливии, поскольку в соответствии со схиратскими договоренностями кабинет должен быть признан парламентом. Однако законодательный орган отказывается это делать, мотивируя свою позицию тем, что в правительстве присутствуют преимущественно представители исламистов, связанные с такими организациями, как «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане» (деятельность обеих запрещена в России).

Как отметил в беседе с «Известиями» ливийский политолог Абдельазиз Эгнийа, стремление парламента в Тобруке к сотрудничеству в Россией является следствием происходящего в Ливии.

 Правительство национального согласия во главе с Файйезом Сарраджем не только не получило полной легитимности, но и фактически не имеет власти в стране. В Триполи периодически вспыхивают бои между различными вооруженными исламистскими группировками, часть которых поддерживает кабинет министров. Такие столкновения с применением тяжелых вооружений и танков идут и сейчас. То есть даже столицу кабинет полностью не контролирует. Естественно, в сложившейся хаотической ситуации простым ливийцам остается только обращать взоры на парламент и стоящую за ним армию. А те, в свою очередь, ищут поддержки  прежде всего политической  у России, которая показала всему арабскому миру, что она борется с терроризмом и нестабильностью. Вместе с тем в Москве, по моим ощущениям, прекрасно видят, что происходит в Ливии, и в этой связи сближаются с силой, которая выступает против террористов и исламистов и придерживается светских взглядов,  подчеркнул Абдельазиз Эгнийа.

Как отмечают эксперты, пристальное внимание России к ситуации в Ливии связано с тем, что именно в эту североафриканскую страну ввиду продолжающегося там хаоса могут устремиться боевики ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) после своего поражения в Сирии и Ираке.

Напомним, что в Москву 27 ноября приезжал командующий ливийской армией маршал Халифа Хафтар. В ходе своего визита он провел переговоры с главой Минобороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. До этого Хафтар посещал Россию в июне. Тогда он встретился с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Ливийские парламентарии едут в Москву

Ливийские парламентарии едут в МосквуДелегация законодательного органа страны посетит российскую столицу в ближайшие дни

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