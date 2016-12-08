Российской делегации пришлось доводить до Керри позицию Госдепа

Встреча Совета министров иностранных дел (СМИД) 57 стран — членов ОБСЕ проходит в немецком Гамбурге с 8 по 9 декабря. Глава российского МИДа Сергей Лавров принял участие в первом пленарном заседании, после чего началась его программа двусторонних встреч. Как заявил представитель председательствующей в этом году страны, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, в мире «до сих пор бушуют бури» и большое количество кризисов так и не получили своего разрешения, однако подобный саммит призван восстановить стабильность и безопасность «от Ванкувера до Владивостока». Впрочем, эта задача может быть достигнута путем очень серьезных усилий, и заявления министров различных государств — тому доказательство.



Германия председательствует в ОБСЕ в 2016 году, ее преемником на этом посту в 2017 году станет Австрия. По словам Штайнмайера, за год Берлин предпринял попытки мирного урегулирования нескольких кризисов, существующих в мире, в том числе и на Украине. Однако, как признался глава германского МИДа, разрешение конфликта происходит очень медленно. А госсекретарь США Джон Керри отметил, что Украине необходимо выполнять Минские соглашения и решить вопрос коррупции в стране.



И всё же, несмотря на то что механизмов урегулирования украинского кризиса за несколько лет разработано достаточно, участники ОБСЕ уже не отрицают: в ближайшее время серьезного прорыва на этом направлении не произойдет, а потому выполнение Минских соглашений придется перенести на следующий, 2017 год.



Российский министр также не обошел стороной украинскую проблематику. Москва всегда придерживалась тех пунктов, которые были записаны в Минских договоренностях, и отстаивала необходимость прямых переговоров между Киевом и Донбассом. Именно в этом, по мнению Сергея Лаврова, кроется ключ к решению проблемы.



— Урегулирование возможно лишь на основе Минского комплекса мер и резолюции Совета Безопасности ООН № 2202, — заявил глава российской дипломатии. — Надо прекратить саботаж этих решений, согласно которым нет альтернативы прямым переговорам сторон в рамках контактной группы при поддержке «нормандского формата».



И хотя глава украинского МИДа Павел Климкин, взявший слово сразу после российского коллеги, в очередной раз продемонстрировал нежелание конструктивно подходить к решению украинского кризиса и свалил все внутриукраинские беды на совесть России, стоит отметить, что лишь немногие западные страны взялись поддержать его.



«Внешним вмешательством во внутренние дела» глава российского МИДа назвал в ходе своего выступления происходящее на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Вечером 7 ноября Сергей Лавров и Джон Керри обсуждали сирийское урегулирование около часа.



По информации «Известий», российской делегации пришлось фактически доводить до сведения американского госсекретаря заявления, исходящие из Госдепартамента. Как рассказал источник, близкий к переговорам, «складывалось ощущение, что Керри не знал, что после переговоров в Риме 2 декабря Госдеп, а следом и постпредство США при ООН дезавуировали все соглашения, достигнутые в ходе итальянской встречи».



— Переговоры с Керри были посвящены сирийской теме и вернули нас к проекту, который был согласован в Риме. Правда, потом этот же договор был дезавуирован сотрудниками Госдепа. Об этом и шла речь: почему одни сотрудники Госдепа занимаются дезавуированием того, что конструктивно стараются сделать другие сотрудники ведомства. Оказалось, что Керри вообще не был в курсе того, что заявлял заместитель постоянного представителя США при ООН. Российская сторона даже распечатала выступление американской стороны в Совбезе. Керри с удивлением это прочитал. Поэтому всё это время обе стороны пытались понять, как двигаться дальше, — отметил источник. — Договоренность от 2 декабря является базовой.



Еще несколько международных проблем обсуждалось на полях ОБСЕ. Дискуссии продолжатся и завтра. Ситуация в Нагорном Карабахе и необходимость решать вопрос в устоявшемся формате, кризис в Приднестровье и переговоры «5+2» — все эти темы затрагиваются не только на пленарных заседаниях, но и в ходе двусторонних переговоров министров и, в частности, российской делегации, ведь Москва является гарантом большинства действующих соглашений.

