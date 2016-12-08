Спецсредства разрешили применять к заключенным лишь для самообороны

Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять во втором чтении новую редакцию законопроекта, изменяющего порядок применения физической силы и спецсредств к заключенным.

Зампредседателя комитета Эрнест Валеев отметил, что первоначальный текст законопроекта, вызвавший большой резонанс, был серьезно переработан. При этом учтены основные замечания, высказанные правозащитниками. В частности, пункт о применении силы и спецсредств в случае нарушения режима полностью исключен, а также добавлено положение о своевременной видеофиксации случаев применения силы и спецсредств, если в учреждении есть такая возможность. Также введены ограничения применения электрошокера и резиновых дубинок.

— Всего поступило 27 поправок, 19 из них одобрили и предлагаем к принятию. Среди отклоненных поправок много таких, которые были связаны с применением силы при нарушении режима содержания. Так как мы этот пункт исключили из текста законопроекта, поправки утратили смысл, — пояснил Валеев.

В свою очередь, председатель комитета Василий Пискарев рассказал, что в новой редакции уточнены случаи, при которых могут применяться спецсредства. В частности, оговорено, что спецсредства применяются для пресечения неповиновения или противодействия со стороны осужденных и лиц, заключенных под стражу, только в случаях, когда они связаны с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица.



Законопроект дополнен положением, по которому сотрудник не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать случайные лица. За сотрудниками закреплено право на применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия в целях самообороны и противодействия преступлениям.