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Турецкие помидоры пока не вернутся на российский рынок

Россия не планирует отменять соответствующий запрет

Российское правительство не рассматривает возможности снятия запрета на поставки помидоров из Турции. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Он подчеркнул, что в ближайшей перспективе подобных планов нет, поэтому и говорить о сроках пока невозможно.

Министерство сельского хозяйства ранее выступило против возобновления поставок в РФ турецких помидоров в ближайшие 2–3 года, чтобы дать время инвесторам, вложившимся в производство данных овощей в России. Об этом RNS заявил директор департамента регулирования рынков АПК Владимир Волик.

Запрет на ввоз помидоров и ряда другой сельхозпродукции из Турции Россия ввела после того, как в конце ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский истребитель Су-24 в воздушном пространстве Сирии. После нормализации отношений между двумя странами в октябре 2016 года Россия сняла запрет на поставки турецких цитрусовых, а также абрикосов, персиков и слив. Однако помидоры, огурцы и ряд других овощей и ягод по-прежнему остаются под запретом.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Турецкие помидоры пока не вернутся на российский рынок

Россия не планирует отменять соответствующий запрет

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