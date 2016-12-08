МЦК будет работать всю новогоднюю ночь

В течение всей новогодней ночи Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать с интервалом в 12 минут между поездами. Об этом сообщил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о том, что в новогоднюю ночь будет работать и Московский метрополитен, сообщает РИАМО. Поезда будут ходить с интервалом от 3 до 15 минут.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября. Интервал движения электропоездов «Ласточка» в час пик составляет шесть минут, во внепиковое время — около 12 минут.