В Брянске оштрафовали четырех лихачей за опасный дрифт

Четырех лихачей оштрафовали полицейские за опасный дрифт на парковке у одного из гипермаркетов в Бежицком районе Брянска. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», один из очевидцев сообщил в полицию об опасных гонках, после чего на место инцидента прибыли сотрудники ДПС.



В отношении четверых водителей в возрасте от 19 до 24 лет завели административные протоколы. В момент оформления штрафов компания молодых людей устроила хоровод вокруг автомобиля сотрудников ДПС.

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