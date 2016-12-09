Сенсация года

Обычно Владимир Путин удивляет экспертов и общественность своими неожиданными решениями и, главное, отсутствием «утечек». 7 декабря, как известно, состоялась сделка по приватизации 19,5% акций «Роснефти», которая оказалась для рынка действительно неожиданной: знало о ней весьма ограниченное число его участников.

Едва ли теперь можно будет оспорить, что российский бюджет получит выгоду от этой сделки: в качестве приобретателей пакета акций выступил один из крупнейших в мире суверенных фондов — Qatar Investment Authority и ведущий на рынке сырьевой трейдер и инвестор — Glencore. От продажи части госпакета акций «Роснефти» в бюджет поступит €10,5 млрд, что, безусловно, вызвало одобрение со стороны президента России, который уже назвал ее «крупнейшей приватизационной сделкой в нефтегазовом секторе в мире за уходящий 2016 год», а критически настроенные обычно к нашей стране иноСМИ тут же окрестили ее «триумфом Владимира Путина», «главной сенсацией года» и даже «великой сделкой». Еще бы, ведь все приватизационные сделки в российской нефтяной отрасли за четверть века (кроме сделок «Роснефти») оцениваются в меньшую сумму — $8,2 млрд.

Триумфальной СМИ посчитали сделку из-за действующих пока так называемых «антироссийских санкций», которые США и ЕС всё продлевают и продлевают. Дело в том, что пресловутая «изоляция» России должна была в принципе исключить заключение подобных соглашений, однако на заключение этого и многих других менее масштабных договоров никак не повлияла. Это означает, что на самом деле бизнес начал слабее реагировать на давление западных политиков, для которых наступают нелегкие времена. Во всяком случае, судя по результатам выборов в нынешнем году.

Получается, что за два месяца «Роснефть» смогла найти $17,8 млрд для бюджета: $11,3 млрд — продажа 19,5% акций «Роснефти» консорциуму стратегических инвесторов, $5,3 млрд — покупка «Башнефти», $1,2 млрд — докапитализация оставшегося у государства 50-процентного пакета за счет синергетического эффекта. И теперь понятна спокойная уверенность руководителей «Роснефти», когда они подвергались сильным информационным атакам в ходе последних событий вокруг «Башнефти», предпринимавшимся с явной целью демотивации участников процессов.

По итогам продажа пакетов акций «Башнефти» и «Роснефти» обеспечила бюджетные поступления в объеме 1,1 трлн рублей, снизив дефицит бюджета на 1,2 процентного пункта.

Если говорить о других приватизационных сделках «Роснефти»: IPO компании, состоявшееся в 2006 году, дало казне $10,7 млрд, а реализация в 2013 году 5,66% акций ВР — $4,9 млрд. Итого — «Роснефть» дала бюджету $33,4 млрд приватизационного дохода: в четыре раза больше, чем вся нефтегазовая отрасль за всю историю России.

При этом «Роснефть» остается крупнейшим налогоплательщиком и на будущее. В 2015 году, напомним, все компании с госучастием начислили в бюджет в общей сложности 4 трлн рублей, из которых 2,3 трлн (более 57%) приходится именно на «Роснефть». Доля «Роснефти» в дополнительных отчислениях в бюджет за счет увеличения дивидендных выплат составила 27% — ее вклад существенно выше, чем у остальных крупных компаний с госучастием. Например, «Газпром» принес 19% от дополнительных отчислений в бюджет, «Транснефть» и Сбербанк — по 12%.

Привлечение иностранных инвесторов в российскую экономику — это также своеобразный «побочный эффект» от приватизационной сделки «Роснефти» и — приятный подарок государственному бюджету. Напомним также, что «Роснефть» одной из первых «прорвала санкционную блокаду» на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, когда заключила с BP сделку по проекту Таас-Юрях, а нынешняя продажа 19,5% акций компании за $11,3 млрд обеспечит рост иностранных инвестиций в 2,7 раза по отношению к прошлому году.

Отметим, что сделка получила высокую оценку у участников рынка и экспертов, несмотря на то что произошла довольно неожиданно для всех: менеджменту компании удалось в сжатые сроки в условиях беспрецедентно сложной конъюнктуры найти стратегических инвесторов. В частности, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным, когда отчитывался о проведенной работе, рассказал о коммерческих переговорах более чем с 30 компаниями, профессиональными инвесторами, суверенными фондами, финансовыми институтами стран Европы, Америки, Ближнего Востока, а также государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Следует учитывать, что «Роснефть» действительно фундаментально недооценена, о чем свидетельствуют ключевые инвестиционные метрики. В связи с этим ее показатели, безусловно, привлекали потенциальных покупателей, особенно учитывая тот факт, что капитализация «Роснефти» в соответствии с прогнозами ведущих инвестиционных банков будет только расти.

Поэтому и вариант был выбран оптимальный: продажа стратегическим инвесторам, которые, как и BP, заинтересованы в дальнейших инвестициях в перспективные проекты «Роснефти», нацелены на рост капитализации и укрепление позиций компании на мировом рынке, привержены ее стратегической модели бизнеса. Так что сделку вполне можно назвать и политической — в хорошем смысле этого слова, так как она явно укрепляет международные позиции России, обеспечивая ей дополнительные выходы на международную арену, при этом служа примером для подражания другим иностранным инвесторам, всерьез заинтересованным в работе на российских площадках.

Автор — генеральный директор Центра политической информации

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