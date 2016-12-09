Россия, Иран и Франция требуют запереть боевиков в Мосуле

Иракские представители пытаются свалить вину за потери в Мосуле на Россию, Иран и даже Францию, которые якобы не позволили провести операцию по освобождению города по первоначальному плану, предполагавшему массовое бегство боевиков и части населения в Сирию. Теперь Мосул якобы обречен повторить судьбу Алеппо.

Как говорится в сообщении, полученном «Известиями» от командования операции «Несокрушимая решимость», иракские части, пытавшиеся накануне освободить от террористов больничный комплекс Аль-Салям на юго-востоке Мосула, столкнулись с ожесточенным сопротивлением и вынуждены были отступить. Им пришлось обратиться за помощью к силам коалиции, которые нанесли по комплексу удар с воздуха. По сведениям американских военных, госпиталь Аль-Салям был одним из опорных пунктов террористов, где располагались их база и штаб.

На фоне этого разгрома в западных СМИ появились публикации, в которых курдские и иракские официальные лица пытаются свалить вину за неудачи военных в Мосуле на Иран, Россию и Францию.

По словам курдского военного, которого цитирует агентство Reuters, изначально план кампании по освобождению Мосула предполагал, что иракские силы окружат город с трех сторон, оставив открытой дорогу на Ракку, чтобы боевики могли сбежать в соседнюю Сирию. Это значительно облегчило бы задачу армии и силам МВД.

Однако Тегеран якобы настоял на окружении Мосула. Было оказано соответствующее политическое давление на премьер-министра Аль-Абади и именно проиранские ополченцы из отрядов «Народной мобилизации» обошли город с запада, чтобы отрезать ИГИЛ (запрещена в РФ) путь к отступлению.

Против вытеснения боевиков ИГИЛ в Сирию также высказались Россия и Франция. Ранее российское Минобороны выражало опасение, что игиловцы перекочуют в Сирию, где с ними придется иметь дело измотанной правительственной армии и российским ВКС. Французы, в свою очередь, считают, что боевиков надо уничтожать на месте, а то из Сирии они могут проникнуть в Европу и совершить новые теракты. Париж, кстати, отправил для поддержки операции против ИГИЛ в Ираке наземные силы и авиацию. Французские самоходные гаубицы «Цезарь», например, стали одним из главных средств огневой поддержки для наступающих иракских частей.

Курдские официальные лица выражают опасение, что штурм Мосула станет похож на осаду Алеппо, которая обернулась затяжными боями в городских кварталах и многочисленными жертвами.

Так или иначе, но теперь задача по уничтожению главных сил ИГИЛ лежит именно на иракцах. В штурме Мосула участвуют до 100 тыс. человек — это иракские военнослужащие и полиция, курдские отряды пешмерги и проиранское ополчение. Поддержку им обеспечивают силы возглавляемой США антиигиловской коалиции.

Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади запретил своим последователям отступать из Мосула, и они сражаются до конца. Боевики применяют заминированные автомобили, минометы и гранатометы, снайперов. Они используют загодя прорытые тоннели и другие подземные коммуникации, чтобы скрытно перемещаться по городу и проникать в тыл наступающим правительственным силам.

Как показали последние события, до развязки еще далеко. В районе госпиталя Аль-Салям, по сути, повторился сценарий разгрома «Золотой дивизии» месяц назад, когда коммандос под прикрытием бронетехники тоже попытались прорваться вглубь вражеской территории.

Сценарий нынешнего боя оказался достаточно стандартным для этой войны. Поначалу сопротивление боевиков было слабым, и войска смогли дойти до больницы Салям, однако потом террористы атаковали сразу со всех сторон. Особый ужас вызвали смертники, пробравшиеся на территорию комплекса по тоннелям. Потери составили около 20 единиц бронетехники и несколько десятков военнослужащих. Боевики уже выложили в сеть видеокадры с места боя, на которых видны сгоревшие БМП-1 и изрешеченные пулями бронированные джипы.

Теперь иракские силовики, скорее всего, вернутся к своей прежней тактике последовательной зачистки города квартал за кварталом.