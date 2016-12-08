Утратившие доверие чиновники смогут вернуться на госслужбу

Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект о создании реестра чиновников, уволенных или получивших взыскание в связи с утратой доверия за совершение коррупционных преступлений. Однако не исключено, что ко второму чтению может появиться поправка, которая установит сроки и механизмы возвращения чиновника на госслужбу при исключении его имени из реестра.

Согласно тексту законопроекта, в специальный реестр попадут госчиновники, муниципальные служащие, работники Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, Центробанка, сотрудники таможни. Список неблагонадежных служащих предполагается разместить на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров — именно там сейчас публикуется информация о вакансиях в госструктурах, включая аппараты судов и органов местного самоуправления.



Так, по мнению авторов законопроекта, нанимателям будет проще отследить коррупционеров, а кандидаты лишатся возможности скрыть причину увольнения с предыдущего места работы.

Зампредседателя комитета Эрнест Валеев отметил, что к законопроекту есть ряд замечаний, они могут быть учтены ко второму чтению. Так, необходимо закрепить на законодательном уровне прямую императивную норму о том, что попадание кандидата в этот реестр является основанием для отказа в приеме на госслужбу. Аналогичная норма должна действовать и для военной службы.

— Пока создание реестра — это больше информационная поддержка кадровых органов, чтобы они знали таких лиц, а решение о приеме на работу уже на их усмотрение, — отметил присутствовавший на заседании комитета заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Черкасов. — Даже в УК и КоАПе содержатся сроки, на которые человек дисквалифицируется и не может занимать определенные должности, но после этого не исключается возможность его возврата на ту же работу. Это тоже можно обсудить ко второму чтению, — заявил замминистра.

Валеев согласился с тем, что нельзя пожизненно находиться в реестре, заявив, что впоследствии может быть предусмотрено исключение из него, что, в свою очередь, будет означать отсутствие всех возможных последствий.

Рассмотрение документа на пленарном заседании Госдумы назначено на 14 декабря.