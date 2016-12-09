Сергей Ткачев: «Играть при нынешних морозах очень тяжело»

Одним из немногих клубов, кому в нынешнем сезоне удалось обыграть лидирующий в РФПЛ московский «Спартак, оказались самарские «Крылья Советов». Волжане устроили настоящий разгром подопечным Массимо Карреры, отправив в ворота Артема Реброва четыре безответных мяча (4:0). Одним из героев встречи стал выступающий за самарский клуб на правах аренды полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев.



В интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину 27-летний футболист рассказал о причинах успеха своего клуба, изменениях в игре «Крыльев» после смены главного тренера и самарских пробках.

— За счет чего «Крыльям» удалось нанести столь болезненное поражение лидирующему в РФПЛ «Спартаку»?

— Трудно сказать. Возможно, имела место недооценка со стороны красно-белых. Они два месяца не теряли очки в чемпионате, выдали длинную победную серию. Не бывает такого, чтобы одна команда всё время шла в таком графике. Должен был настать момент, когда «Спартак» сбавит. Так получилось, что это пришлось на матч с нами. Трудно найти еще какие-то объяснения. Да, в Самаре было в этот день нежарко, но условия равны для всех. Просто у нас был запредельный настрой на игру, который всё и определил. Видимо, желания победить у нас было больше, что и принесло успех. Мы по всем статьям переиграли «Спартак», не дали им создать практически ни одного момента у своих ворот.

— То есть, «спустили с небес на землю»?

— Мы не собирались никого никуда спускать, что бы там сейчас ни писали в СМИ. Вообще об этом не думали. Просто «Крыльям» нужна была победа. Не думаю, что «Спартак» сейчас вообще витает в небесах.

— Какую установку давал Вадим Скрипченко команде перед выходом на поле?

— Основной акцент был на жажде победы. Вадим Викторович требовал от нас сумасшедшего настроя, чтобы мы не боялись «Спартака». Он пытался вселить в нас дух победителей. Ну и, конечно, разобрал слабые стороны соперника, особенно акцентировал внимание на их проблемах в защите. Что и подтвердилось нашими четырьмя голами.

— Для вас было принципиальным то, что вопреки желанию «Спартака» матч не перенесли из Самары в Москву?

— Никто не хотел, чтобы игру переносили. Все говорили, что «Спартаку» нужно ее перенести, чтобы их не до конца восстановившиеся от травм футболисты могли выйти на поле без угрозы для здоровья. На мой взгляд, в день матча климат в Самаре был идеальный. Холодно, около 10 – 12 градусов мороза, но играть можно. Поле в нормальном состоянии. С «Томью» у нас был матч при более холодной погоде, и играть было намного тяжелее. Хорошо, что руководство «Крыльев» отстояло интересы клуба и не дало перенести встречу.

— Как вам игралось на таких морозах?

— Было очень тяжело на первых минутах ноябрьских и декабрьских матчей. Надышался холодного воздуха — и организм заторможен. Ребята в команде говорили, что у них были те же ощущения. Только потом разбегались более-менее. Но вообще это неприятно и тяжело. Сложно в таких условиях показывать зрелищный футбол.

— Как ваши легионеры реагировали на это?

— Как профессионалы. Никто не говорил, что не выйдет играть. Ну да, постоянно дрожал Молло. Потом в перерыве зашел в раздевалку, горячего чайку выпил, ноги в кипяточек опустил, согрелся — и вперед, на второй тайм.

— В игре со «Спартаком» «Крылья» отыгрались за массу неиспользованных моментов в проигранном матче с «Зенитом»?

— Мы старались наверстать очки, что потеряли в первом круге. Во время перерыва в чемпионате нужно как следует отдохнуть и набрать как можно больше очков весной. Мы понимаем, что находимся не на своем месте. Надо исправляться, чтобы не было стыдно перед своими родственниками и болельщиками.

— Вы вернулись в «Крылья Советов» спустя пять с половиной лет. Самара сильно изменилась за это время?

— Только в плане дорожного движения. В Самаре водители на дорогах неадекватные. В первый раз такое встречаю — ни в Москве, ни в Краснодаре с этим не сталкивался. Хотя там движение сложное, постоянные пробки, но нет таких людей на дорогах. И в плане пробок Самара тоже изменилась. Сейчас строят дороги к чемпионату мира. В городе есть две центральные улицы — Московское шоссе и Ново-Садовая улица. Получается, что на Московском шоссе сейчас всё строят, всё перекрыто и расставлены запрещающие знаки. И весь поток идет только через Ново-Садовую, а она выходит и на дом, где я живу, и на базу клуба. Одно и то же направление. На базу удается быстро доехать, а на обратном пути стою в пробках. Получается, пешком могу дойти за 15 минут, а на машине ехать все 30. Иногда думаю пройтись, но сейчас на улице такие холода, что не очень-то хочется. В остальном не было такого, что я, вернувшись, не узнал Самару. Даже подумал, что и не уезжал из него последние семь лет.

— Чем Вадим Скрипченко отличается от предыдущего наставника «Крыльев» Франка Веркаутерена?

— В основном стали играть на атаку, больше агрессии появилось впереди. Начали отрабатывать на тренировках более комбинационную игру, атаки «4 в 2», «2 в 1». Скрипченко заставляет к этому привыкать нашу верхнюю атакующую четверку. При Франке тактика в пять защитников не получалась. Мы в основном играли на оборону, тратили много сил в защите, а впереди ничего не создавали. И это не менялось — пришлось менять тренера.

— Вы рассказывали, как тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро пресекал походы футболистов за фастфудом. Бельгийский штаб Веркаутерена, оставшийся при Скрипченко, такой же строгий в плане дисциплины?

— Конечно, они тоже против фастфуда. Но такого фанатизма, как у Гранеро, нет. Он настолько жестко к этому относился, что иногда было страшно гамбургер съесть. А в «Крыльях» такого жесткого контроля нет. Могу честно признаться, позволял себе заезжать в ресторан быстрого питания здесь, в Самаре. Здесь с этим мягче, чем в Москве.

— Гранеро лично отслеживал эти вещи?

— На зимних сборах, когда хотелось разнообразить рацион питания, мы спускались в холл гостиницы, чтобы выйти наружу. А Гранеро как чувствовал: приезжали из магазина — он уже стоял на входе и пакеты проверял. Наглым образом причем (смеется). Другой мог ведь совесть включить и сделать вид, что ничего не видит. А он проверял. И кого-то из молодых так и поймал.

— Недавно ваш партнер по ЦСКА Роман Еременко получил двухлетнюю дисквалификацию из-за того, что в его допинг-пробе обнаружили кокаин. Удивились этому?

— Думаю, все удивились. Не хочу много говорить на эту тему — хочу только пожелать Роману терпения, чтобы он прошел через все трудности и критику, выстоял и быстрее вернулся в футбол.

— Вам часто приходилось проходить процедуру допинг-контроля?

— На Украине было. Там почему-то частенько получалось, что я по жребию попадал на допинг-тест. В России такого не припомню. По-моему, в РФПЛ я ни разу не проверялся на допинг после матчей. А в «Металлисте» это происходило неоднократно. При этом в Харькове у меня особой игровой практики не было, на поле выходил нечасто, но почему-то именно я попадал на допинг-контроль.

— Вы дебютировали в РФПЛ за «Крылья» при главном тренере Юрии Газзаеве. Недавно в интернет выложили видео, как он в нецензурной форме проводил послематчевый «разбор полетов» в своем нынешнем клубе — астраханском «Волгаре». В Самаре он отличался чем-то подобным?

— Когда он только пришел в «Крылья», ему было тяжело — в команде были такие маститые игроки, как Ян Коллер, Иржи Ярошик. Юрий Фарзунович поначалу где-то стеснялся даже. Но через пару туров уже стал в жесткой форме давать понять игрокам, что ему не нравится. Я считаю, это абсолютно нормально для тренера.

— Коллеру и Ярошику тоже доставалось?

— Нет, к Коллеру он очень хорошо относился. Всегда хвалил его, отмечал профессионализм и самоотдачу. К остальным всегда имел претензии и подробно их объяснял. Ничего плохого про Газзаева при этом сказать не могу. Мне с ним работалось комфортно. Он в меня верил и первым стал выпускать на поле в премьер-лиге.

— Нынешний гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев брал вас в «Кубань», где игрокам часто задерживали зарплату. Что можете сказать о нем?

— Он пытался что-то делать в условиях, когда у всех начали сдавать нервы. Конечно, можно было всё сделать по-другому, в том числе и в финале Кубка России, который мы обидно проиграли... Но футболисты уже не могли терпеть. При этом, когда мы с Владом Игнатьевым и другими игроками уходили зимой, я не мог представить, что «Кубань» вылетит в ФНЛ.

— Как в этих условиях вели себя главные звезды «Кубани» Андрей Аршавин и Роман Павлюченко?

— Ясно, что им эта история не доставляла удовольствия. Они пришли при одном руководстве, а играли и тренировались — при другом. Но виду не подавали, тренировались наравне со всеми. Жаль, что у Аршавина слишком часто были травмы. В результате у меня не получилось побольше с ним поиграть, хотя очень хотелось. Всего в одной игре вышли вместе в стартовом составе — он слева, я справа. Проиграли 0:3. Больше вместе не играли. А Павлюченко особенно благодарил меня за гол прямым ударом с углового «Локомотиву». Постоянно шутил, что мы не пожалели наш бывший клуб, разгромив его со счетом 6:2. Для Романа это было очень важно, поскольку в тот момент у него еще был контракт с «Локо».

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