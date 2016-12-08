Источник: задержаны два сотрудника антикоррупционного главка МВД

В Москве задержаны два сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России по подозрению в должностных преступлениях. Это расследование не связано с делом полковника Дмитрия Захарченко, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В ходе проведения оперативных мероприятий в ГУЭБиПК задержаны два его сотрудника. Они подозреваются в превышении должностных полномочий», — цитирует ТАСС слова собеседника агентства.

Эта информация пока не подтверждена официально, сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее в четверг стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД РФ.

