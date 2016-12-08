Почему волнуется Керри?

С начала декабря госсекретарь США Джон Керри уже второй раз обращается к главе МИД России Сергею Лаврову с письменным предложением достигнуть прекращения огня в Алеппо и вывести боевиков в безопасную зону.

В первый раз Россия дала согласие, но на следующий день по непонятным причинам Керри предложение отозвал. Тем временем 80% территории восточного Алеппо перешло под контроль сирийских вооруженных сил, сирийского правительства.

Складывается впечатление, что этот успех был достигнут в значительной степени благодаря посреднической роли Турции, где, по некоторым данным, шли переговоры между полевыми командирами восточного Алеппо и российскими военными. В ходе этих переговоров была достигнута договоренность с полевыми командирами о прекращении боев и выводе боевиков из зоны боевых действий. Это было сделано. В соответствии с этими договоренностями тысячи боевиков вышли из Алеппо, сложив оружие.

В тот раз США оказались вне игры. И теперь, чтобы сохранить американское присутствие в этой ситуации, Керри обратился к Лаврову повторно. Ответ российского министра был положительным: мы готовы рассматривать эти предложения. Вопрос только в том, в состоянии ли сама Америка добиться выполнения взятых на себя обязательств.

И в этом, на мой взгляд, возникнет проблема. На оставшихся 20% территории восточного Алеппо находятся самые оголтелые боевики, которые прежде категорически отказывались прекращать огонь и не были готовы выполнять пункты соглашения Керри и Лаврова от 9–10 ноября. Но дело в том, что, по имеющейся информации, там же находится и достаточное количество западных военных экспертов — из Соединенных Штатов, Франции и Германии, которые занимались военным планированием операций боевиков. Их присутствие вместе с запрещенными в России «ан-Нусрой», «Ахрар аш-Шам» и «Фатх аш-Шам» раскрывает механизм управления террористическими группировками, за которые так долго ратовали и Госдепартамент, и сам Керри. Они считали, что запрещенную «Джебхат ан-Нусру» надо вычеркивать из списка террористических организаций и вести с ней переговоры. Сейчас становится ясно, почему США и их союзники выступали с подобной инициативой: «Джебхат ан-Нусрой» руководили сами западные советники.

Сегодня вскрывается чувствительный нерв сирийской политики Вашингтона — прямое соучастие американцев в деятельности террористических группировок. Никто, даже официальный Вашингтон, не вычеркивал «ан-Нусру» и «Фатх аш-Шам» из списка террористических организаций. А теперь обнаружилось, что западные военные эксперты оказывали этой террористической группировке непосредственное содействие.

Думаю, что это одна из главных причин, по которой Керри так настойчиво пытается добиться вывода окруженных боевиков и тех людей, которые оказались там вместе с ними, из-под контроля сирийской армии. Наше правительство, наш МИД и наши военные готовы пойти навстречу этому пожеланию. С этой целью Лавров предложил организовать в Женеве контакты между военными США и России. Правда, прежде американские военные категорически отказывались обсуждать эту тему. Таким образом, они дезавуировали подпись и обращение к Лаврову и со стороны Керри, и со стороны Госдепартамента.

Что будет сейчас, сказать трудно. Но думаю, что окончательное решение будет принимать не Лавров. Это вопросы сугубо военного характера, сфера деятельности Министерства обороны России и министерства обороны США, которые и должны определить порядок реализации политических соглашений, подписанных Лавровым и Керри.

Ситуация сложная. Сирийская армия продемонстрировала свою боеспособность. И если американцы не пойдут на уступки, то военное решение — уже не вопрос. Точнее, это всего лишь вопрос времени, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения. Спецназ наступает, дом за домом, квартал за кварталом освобождая территорию восточного Алеппо от боевиков, и осталось не так уж много места, контролируемого ими.

Если Керри не добьется реализации этих предложений от своего руководства, то до Нового года восточный Алеппо будет полностью освобожден от боевиков. Это, на мой взгляд, было бы оптимальным вариантом. Но в таком случае жизнь западных военных советников и экспертов будет приравнена к жизни руководителей террористических группировок, которые остаются сегодня в восточном Алеппо. Американцы оказались в тупике, и выход для них один: выполнить те требования, которые предъявляет Россия. Альтернативой этому так называемому «политическому урегулированию» будет полный разгром террористической группировки, которая пытается обороняться на оставшейся территории восточного Алеппо.

Автор — советник посольства СССР в США в 1990–1992 годах, руководитель группы по Ближнему и Среднему Востоку