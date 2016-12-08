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В России может появиться служба по отлову зайцев в электричках

Действующие контролеры не уполномочены требовать у пассажиров документы и брать штраф с безбилетников

В скором времени в России может образоваться федеральная структура, которая будет заниматься штрафами за нарушение правил проезда в пригородных электропоездах. Этот вопрос обсудили в Госдуме в четверг, 8 декабря.

Новая служба будет подотчетна Министерству транспорта России. В настоящее время действующие контролеры лишены юридического права вести борьбу с безбилетными пассажирами, требовать у них документы или взимать штраф. На эту проблему обратил внимание Михаил Хромов, руководитель Центральной пригородной пассажирской линии. Он также отметил, что заботой компании также стал «отлов квазизайцев, которые оплачивают лишь часть проезда», сообщает телеканал «360».

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

В России может появиться служба по отлову зайцев в электричках

Действующие контролеры не уполномочены требовать у пассажиров документы и брать штраф с безбилетников

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