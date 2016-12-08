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Рублевый индекс ММВБ впервые превысил 2200 пунктов

Один из основных российских фондовых индикаторов отреагировал на рост мировых бирж и цен на нефти, а также успешную сделку по приватизации госпакета «Роснефти»

Один из основных российских фондовых индикаторов — индекс ММВБ 8 декабря впервые достиг рубежа 2200 пунктов на фоне роста мировых бирж и цен на нефть, а также успешной сделки по приватизации госпакета «Роснефти».

К 18.35 мск индекс ММВБ вырос до 2204 пункта (+2%), индекс РТС поднялся до 1096 пунктов (+2,7%) — максимум с октября 2014 года.

Напомним, 24 ноября индекс ММВБ впервые за всю историю торгов на Московской бирже превысил отметку в 2100 пунктов, а 2 сентября — 2000 пунктов.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Рублевый индекс ММВБ впервые превысил 2200 пунктов

Один из основных российских фондовых индикаторов отреагировал на рост мировых бирж и цен на нефти, а также успешную сделку по приватизации госпакета «Роснефти»

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