Минфин против ЕГАИС для табачной отрасли

Минфин и Минсельхоз не нашли оснований для создания в России системы контроля производства и продажи продукции в табачной отрасли — аналога ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) в алкогольном сегменте. По мнению ведомств, объем контрафактной табачной продукции в РФ составляет не более 2%, что сводит на нет саму идею учета продукции для легализации рынка. По мнению представителей отрасли, появление подобной системы учета только в России может не дать результата — большая часть контрафактных сигарет приезжает в нашу страну из соседних государств.

Поручение Минфину, Минсельхозу и ряду других заинтересованных ведомств проработать вопрос создания системы контроля производства и оборота табачной продукции в стране, аналогичной ЕГАИС в алкогольной отрасли, стало итогом совещания у вице-премьера Александра Хлопонина, которое состоялось в начале ноября.

Однако создание в России системы контроля производства и оборота табачной продукции Минфин посчитал нецелесообразным. Об этом «Известиям» сообщил представитель министерства, который заявил, что «в отличие от алкоголя нелегальный оборот табачных изделий составляет незначительную величину — не более 2%». По его словам, сейчас ведомство сконцентрировано на работе по совершенствованию маркировки для профилактики правонарушений.



Замминистра финансов Илья Трунин направил в аппарат правительства письмо, в котором заявил, что сфера деятельности правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка, а также полномочия ее председателя — вице-премьера Александра Хлопонина — распространяются только на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (письмо есть в распоряжении «Известий»).

«Внесение изменений в проекты регламента, состава, а также плана работы вышеназванной рабочей группы полагаем нецелесообразным», — говорится в письме чиновника.



Замминистра сообщил также, что сейчас идет обсуждение вопроса о создании информационного ресурса, который позволит осуществлять контроль за оборотом табачной продукции. Оптовики и торговые сети смогут визуально оценивать подлинность акцизных марок, сверяясь с ресурсом. Планируется, что данная система будет актуальна для всех стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Норма о создании подобной системы уже заложена в антитабачном законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Срок вступления этой нормы в действие — 1 января 2017 года. Но так как для ее реализации ведомству требуется обработать большой пласт данных, то дата вступления нормы антитабачного закона об информационной системе перенесена на 1 июля 2018 года. Об этом говорится в поручении вице-премьера Ольги Голодец от 12 октября 2016 года, напоминает в своем обращении Илья Трунин.

В Минфине уточнили также, что создание этой достаточно несложной в обращении системы нуждается в обсуждении и проработке, в том числе в части обоснования размера затрат бюджетных средств.

В Минсельхозе согласны с коллегами из Министерства финансов.



— В настоящее время не является очевидной необходимость направлять бюджетные средства на доработку системы ЕГАИС в части ее распространения на производство и оборот табачной продукции при высоком уровне собираемости акцизов и низком уровне нелегального производства табачной продукции, — сказали в ведомстве. Представитель М инистерства сельского хозяйства также добавил, что с 2010 по 2016 год поступления в федеральный бюджет от акцизов на табачную продукцию росли, за этот период собираемость не опускалась ниже уровня 99%.

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что в комментариях к поручению указано: «Создаваемая система контроля за производством и оборотом табачной продукции должна быть простой при использовании в части определения легальности продуктов и доступной как для органов исполнительной власти, так и для непосредственных пользователей».

Представитель Александра Хлопонина Наталья Платонова сказала «Известиям», что срок исполнения поручения о проработке вопроса по созданию ЕГАИС продлен до середины января.

Крупнейшие табачные компании разошлись во мнениях относительно системы контроля. Так, в пресс-службе аффилированных компаний «Филип Моррис Интернешнл» в России заметили, что понимают важность внедрения в стране подобной системы, поскольку это эффективная мера по борьбе с нелегальным табаком.

В то же время, например, директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый сказал, что создание подобной системы не даст результатов, пока она будет работать не во всех странах ЕАЭС. «60% незаконно продающихся в России сигарет поступает из соседних стран — Белоруссии, Киргизии, Казахстана», — уточнил он.

В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили.