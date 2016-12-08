Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека и вручил государственные премии за достижения в области благотворительности и правозащитной деятельности. Участники заседания обсудили с главой государства вопросы борьбы с терроризмом, финансирование социально ориентированных НКО и закон об иностранных агентах.

Государственных наград в этом году удостоились исполнительный директор международной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза) и православный священник, возглавляющий организацию «Детский хоспис», Александр Ткаченко.



Елизавета Глинка, получая награду, заявила, что правозащитники — вне политики, а своей главной задачей она видит обеспечение права на жизнь. Глинка сообщила, что в ближайшее время отправится в Донбасс и Сирию, чтобы заняться своей прямой обязанностью — помогать детям.

— Даже когда просто говоришь о том, чем занимаются наши лауреаты, и то комок к горлу подступает. Каким же душевным богатством нужно обладать, чтобы делать это на практике, видеть это всё, рисковать собой, не останавливаться, — сказал президент, вручая награды.



— Мы понимаем, что не менее важными являются и проблемы с политическими свободами и правами граждан. Это та сфера деятельности, которая, без всяких сомнений, востребована и государством, и обществом, потому что все эти направления должны укреплять нашу страну, делать ее более цивилизованной, сплоченной. Граждане должны чувствовать, что они живут в обществе, которое реагирует на их запросы и проблемы, и такие люди, как наши сегодняшние лауреаты, самым лучшим образом способствуют решению этой задачи, — отметил Владимир Путин.

На заседании Совета глава государства продолжил тему взаимодействия власти и общества.

— Государство и гражданское общество — естественные союзники в достижении общих целей, главная из которых — благополучие наших людей. Конструктивный, содержательный, уважительный диалог между властью различных уровней и представителями гражданского общества всегда нужен и, безусловно, крайне полезен. Особое значение в работе Совета имеет региональный аспект. Крайне важно знать, какова реальная ситуация с защитой прав человека на местах, где в этой сфере чаще всего и возникают проблемы, — заявил президент.

Отдельно Владимир Путин поблагодарил общественные организации за работу в качестве наблюдателей на парламентских выборах в сентябре этого года. По словам президента, вовлечение общественников в наблюдательный процесс повышает доверие к результатам выборов.

Иностранные агенты

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратил внимание президента на то, что остаются проблемы с действующим законом об иностранных агентах. Даже если организация меняет формат работы, Министерство юстиции не вычеркивает ее из списка иноагентов.

Владимир Путин сообщил, что уже дал поручение первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко подумать над необходимыми коррективами.

При этом глава государства признался, что в формате встречи «без камер» его оценка деятельности иностранных агентов могла бы быть более откровенной. По словам президента, он лично и в подлиннике читал инструкции, подготовленные для некоторых российских НКО.



Когда был принят закон об иностранных агентах, западные структуры решили вложиться в организации, деятельность которых в России разрешена. Однако с условием, что они неукоснительно последуют рекомендациям своих спонсоров в практической работе.



Проблему влияния на гражданский сектор извне Владимир Путин уже неоднократно обсуждал и с коллегами из стран СНГ.

— Полное засилье (в СНГ. — «Известия»), даже доморощенные общественные организации слово сказать не могут! Засилье полное! Мы не можем допустить такого в России и никогда не допустим, — заявил Владимир Путин.

Президент уточнил, что самый простой способ не попасть в список иностранных агентов — не получать иностранное финансирование. Однако глава государства признал, что некоторые НКО вынуждены его получать. Именно поэтому Россия должна расширить систему поддержки некоммерческого сектора.

Места заключения

Члены Совета обратили внимание главы государства и на проблему общественного контроля за условиями содержания граждан в местах заключения. По словам участников заседания, схема, при которой состав общественных наблюдательных комиссий (ОНК) определяет совет Общественной палаты РФ, фактически не работает: в ОНК перестали попадать общественники, которые целенаправленно занимаются проблемами тюрем. При этом всё чаще членами этих комиссий становятся бывшие работники МВД и Федеральной службы исполнения наказаний.

Владимир Путин заявил, что проблемами пенитенциарной системы должны заниматься неравнодушные люди. И пообещал обсудить ситуацию с руководством Общественной палаты. Путин признал, что проблем и «несуразиц» — достаточно. И в качестве примера зачитал участникам заседания постановление суда, которое ему передали на совещании.

— В постановлении суда написано: такой-то, фамилия, и дальше — «совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру». Просто от таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы, оставшиеся на голове, дыбом встают. Что это такое, совсем с ума сошли, что ли? — удивился президент.

Наказание за репост

Несколько раз на заседании затрагивалась тема борьбы с экстремизмом. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заметил, что в борьбе с пособниками террористов и вербовщиками в интернете бывают перегибы: граждан осуждают за простой репост какой-либо записи экстремистского характера в интернете.

— Социальные сети, и мы это хорошо знаем, всё чаще и чаще используются для экстремистской деятельности. У государства возникает естественное желание противостоять этому, у нас в ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России. — «Известия») вербуют, со всей страны до сих пор стараются уехать воевать на Ближнем Востоке, или собирают людей на массовые, незаконные, явно экстремистские мероприятия — ксенофобские, националистические, какие угодно другие. С этим точно совершенно аккуратненько надо разобраться. Но, естественно, под эту сурдинку нельзя подводить всё что ни попадя, — согласился Путин.



Еще один член Совета посетовал на суровость наказания для тех, кто отправился к экстремистам, однако преступления не совершил или даже не успел к ним доехать. Президент с таким мнением не согласился, сославшись на данные из отчетов силовиков, которые он получает. Есть случаи, когда, вернувшись в Россию, эти люди вновь отправлялись помогать террористам.

— Когда эти бумаги читаю, я глазам не верю,— признался президент.

Завершая заседание, Владимир Путин поблагодарил членов Совета за предметный диалог и пообещал учесть их замечания.