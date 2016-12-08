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Четверг,
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Красноярск стал третьим среди городов-«путешественников» России

Первое место досталось Тюмени

Жители Красноярска заняли третье место в списке самых «путешествующих» городов в период новогодних каникул. Соответствующий рейтинг составил туристический сервис Skyscanner.

Согласно данным экспертов, провести предстоящие новогодние каникулы в других городах России или за рубежом планируют на треть больше красноярцев, чем в прошлом году.

На втором месте оказался город Минеральные Воды, где поток праздничных бронирований по сравнению с прошлым годом вырос на 41%. Самым «путешествующим» городом России стала Тюмень, где рост новогодних путешествий по сравнению с 2015 годом увеличился в 1,5 раза. Четвертое место досталось Сочи, а пятое — Иркутску. В топ-10 городов-«путешественников»  также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Уфа, Новосибирск и Омск, сообщает Сибирское агентство новостей.

Самыми «непутешествующими» городами признаны Москва и Санкт-Петербург. В текущем году объем новогодних путешествий из столицы вырос всего на 1%, а из Санкт-Петербурга уменьшился почти на 20%.

Skyscanner — ведущий глобальный онлайн-сервис бронирования билетов авиабилетов, отелей и проката автомобилей с офисами в Эдинбурге, Глазго, Лондоне, Сингапуре, Пекине, Шэньчжэне, Майами, Барселоне, Софии и Будапеште.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Красноярск стал третьим среди городов-«путешественников» России

Первое место досталось Тюмени

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