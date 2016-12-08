Только к лучшему

Сегодня с уходом теперь уже бывшего премьер-министра Ренци в политической жизни Италии складывается довольно неопределенная ситуация.

Политическая и финансовая элита страны, которая поддерживает развитие хороших отношений с Европой (и не только потому, что после Brexit влияние Италии в ЕС возросло), хотела бы, чтобы Ренци оставался: он проводил в этом направлении довольно четкую политику и стремился к тому, чтобы сделать свою страну влиятельной силой в Европейском союзе.

Правда, представить себе, что Ренци остается, очень трудно. Исход референдума стал серьезным поражением его правительства и для него лично: 60% итальянцев проголосовали против его конституционной реформы.

Вероятнее всего — и многие эксперты придерживаются этого мнения — Ренци получит назначение на пост главы временного правительства, функция которого будет исключительно одна — разработка нового закона о выборах. После этого, если всё получится, неизбежно проведение досрочных выборов.

Считаю, что в течение 2017 года в Италии состоятся всеобщие выборы уже в соответствии с новым законом. Вероятно, разработка нового закона и подготовка к досрочным выборам потребует несколько месяцев напряженной и противоречивой работы: сейчас нет коалиции, сплоченной вокруг одной программы.

Тем не менее для отношений Италии и России внутриполитическая ситуация Италии серьезно не отразится. Практически все политические силы имеют хорошие отношения или стремятся поддерживать хорошие отношения с Россией в не меньшей степени, чем господин Ренци.

На мой взгляд, наиболее вероятным преемником Ренци во главе правительства Италии мог бы стать нынешний председатель сената Италии Пьетро Грассо.

Эта фигура, которая устраивает широкий спектр политической элиты.

Это человек, идущий навстречу России. Конечно, он очень осторожен, так как Италия во многом зависит от политики ЕС. Однако в любом случае он не станет менять нынешнюю линию Италии на развитие сотрудничества с Россией.

Серьезные изменения могут произойти после новых выборов в парламент страны, потому что, например, партия «Пяти звезд» открыто сказала, что она выступает за отмену санкций. Если по итогам выборов эта партия будет формировать новое правительство, то очевидно, что радикальные изменения произойдут. Партия «Пяти звезд» настроена критически по отношению к нынешней Европе. Но и в этом случае для России серьезные изменения политической линии страны окажутся только к лучшему. Разворот произойдет в сторону развития еще более тесных связей с Россией.

Автор — итальянский политолог, журналист и политик

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