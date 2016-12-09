В Минобороны появятся сестры милосердия

Военные госпитали и центры реабилитации получат специально подготовленных медсестер и фельдшеров, готовых самостоятельно принимать меры для спасения жизни военнослужащих под огнем противника. Расширенная программа обучения, принятая Главным медицинским управлением Минобороны, рассчитана на подготовку младших медицинских специалистов со знанием узкоспециализированных дисциплин по военно-полевой хирургии, реабилитации раненых и тяжелобольных военнослужащих. Специалистам придется работать не только в военных госпиталях, но и непосредственно на поле боя. В военном ведомстве медиков уже назвали новыми сестрами милосердия.

Военных фельдшеров готовит Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, а обучением медицинских сестер занимается ее московский филиал, на базе которого открыт медицинский колледж.



— В связи с высокой потребностью в подготовленных профессиональных кадрах среднего звена в Москве возобновлена подготовка по специальности «Сестринское дело» на базе 11 классов общеобразовательной школы, — рассказал «Известиям» начальник московского филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова полковник Вячеслав Половинка. — В московском регионе большое количество военно-медицинских организаций, а квалифицированных медсестер недостаточно. Навыки и знания, которые получают у нас обучающиеся, в определенной степени отличаются от того, что преподают в гражданских медицинских образовательных организациях. Это прежде всего военно-полевая хирургия и терапия. По итогам подготовки в стенах академии наши медицинские сестры и фельдшеры будут способны оказывать качественную медицинскую помощь пострадавшим и быть «правой рукой» врача.

Как отмечает специалист, одна из главных задач подготовки состоит в том, чтобы сразу погрузить обучаемых в военную атмосферу. Начиная с первых месяцев учебы студенты будут практиковаться в ведущих военно-медицинских учреждениях Минобороны. Их кураторами станут главные и старшие медицинские сестры, имеющие не только большой стаж работы, но и опыт оказания помощи раненым.

— Мы хотим иметь младший медицинский персонал, который способен не просто позвонить врачу и сообщить, что пациенту плохо, но и самостоятельно поставить предварительный диагноз, снять кардиограмму, выполнить другие необходимые манипуляции, чтобы врач еще до прихода к пациенту мог понять, какие меры нужно предпринимать, — пояснил Вячеслав Половинка.

Директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов рассказал «Известиям», что программа по подготовке младшего медицинского персонала вводит новый ведомственный стандарт.

— Если военные считают необходимым изменить подготовку медицинских специалистов — это их право, — отметил он. — Если в военном ведомстве полагают, что медицинская сестра или фельдшер должны обладать какими-то дополнительными знаниями и умениями, то это должно быть реализовано. Тем более что у них есть для этого все условия.