Продажи легковых автомобилей в России выросли впервые за два года

Продажи легковых автомобилей в России в ноябре 2016 года показали рост на 0,6% и составили 132,346 тыс. Об этом заявила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).



«Продажи в ноябре сделали этот месяц первым за последние почти два года (с декабря 2014-го), когда была достигнута положительная динамика от года к году», — говорится в сообщении АЕБ, которое приводит ТАСС.



«Сейчас всё внимание приковано к декабрю, у которого есть потенциал продемонстрировать, что рынок продолжает двигаться в правильном направлении», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, передает «Федеральное агентство новостей».

По данным АЕБ, самой продаваемой машиной в ноябре 2016 года стала Lada Granta (снижение продаж на 5,4%, до 8,5 тыс.), на втором месте Kia Rio, продажи которой выросли на 1,9%, до 8,4 тыс. автомобилей. Далее следует Hyundai Solaris (минус 28%, до 8,3 тыс. машин), на четвертом месте — Lada Vesta с продажами 5 тыс. авто (рост в 3,2 раза).

Замыкает пятерку лидеров Hyundai Creta, продажи которых составили 4,8 тыс.