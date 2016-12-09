Прорыв инвестиционной блокады

Сделка по продаже 19,5% крупнейшей российской нефтяной компании стала неожиданностью для рынка: «Роснефть» не стала, как ожидали многие эксперты, использовать возможность выкупа собственных акций, а смогла привлечь иностранных инвесторов. Аналитики, опрошенные «Известиями», уверены, что для России это означает «прорыв санкционной и инвестиционной блокады».



Долю в «Роснефти» 7 декабря приобрел консорциум трейдера Glencore и Катарского суверенного фонда за €10,5 млрд. Президент России Владимир Путин назвал эту сделку крупнейшей в нефтегазовом секторе в мире за 2016 год.

Глава государства выразил надежду, что приход новых инвесторов в органы управления «Роснефти» будет улучшать корпоративные процедуры, прозрачность компании и в конечном итоге приведет к росту капитализации. Теперь «Роснефтегазу» принадлежит 50% акций «Роснефти», британской BP — 19,75%, консорциуму трейдера Glencore и Катарского суверенного фонда Qatar Investment Authority — 19,50%. Оставшиеся 10,75% акций находятся в свободном обращении.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заметил, что сделка является не просто портфельной, а стратегической инвестицией.



— Сделка имеет дополнительные элементы, такие как заключение долгосрочного поставочного контракта с Glencore, согласование позиций на рынках в результате этой работы, а также создание специального предприятия по добыче вместе с этим консорциумом как на территории Российской Федерации, так и по международным проектам, — сказал Игорь Сечин.

По словам источника в отрасли, за счет всех приватизационных сделок «Роснефти» российский бюджет получил $33,4 млрд.



— Только IPO компании, состоявшееся в 2006 году, дало бюджету $10,7 млрд. Интегральная сделка этой осени принесла $17,8 млрд. Итого (вместе с реализацией в 2013 году 5,66% акций ВР) — $33,4 млрд. То есть «Роснефть» дала бюджету приватизационного дохода в четыре раза больше, чем вся нефтегазовая отрасль за всю историю России, — сказал собеседник «Известий».

Аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров считает, что сделка стала своеобразным «прорывом Западного фронта», так как иностранных инвесторов не испугали санкции. Он отметил, что в будущем стоит ожидать роста капитализации компании.



— Эта сделка — знак того, что санкции надоели не только нам, но и Западу. Участие европейского банка, сотрудничество с ближневосточными странами и, конечно, участие швейцарской компании доказывают это. Бизнес борется за свои права беспрепятственно инвестировать в Россию в том числе, — сказал он.

— Сделка, конечно, положительная, потому что вместо квазиприватизации, которая ожидалась, мы имеем прямую приватизацию: приобретение солидными иностранными инвесторами крупных пакетов акций по рыночной цене. Решается проблема финансирования дефицита бюджета в этом году. В то же время повышается имидж «Роснефти»: компания становится в глазах инвесторов не чисто государственной — она включает в свой ряд серьезных акционеров, что поможет ей повысить капитализацию, соответственно, выплачивать более высокие дивиденды, — отметил Нестеров.

Управляющий директор Advance Capital Карен Дашьян также позитивно оценивает сделку, так как она обеспечивает приток иностранных инвестиций в Россию.



— Если сравнивать ее с альтернативой buy back (выкуп собственных акций. — «Известия»), то это, естественно, рыночная сделка, свидетельствующая о том, что есть инвесторы, которые готовы вкладывать в российские компании и видят перспективы роста, — сказал Дашьян.

Он не исключил, что участие в приватизации «Роснефти» Катарского суверенного фонда может означать некоторую внутреннюю договоренность между странами ОПЕК и Россией. По его словам, миноритарная доля новых акционеров не предполагает для них большие политические риски в виде санкций.

Аналитик «Финама» Богдан Зварич считает, что сделка может стать «прорывом инвестиционной блокады».



— Несомненным плюсом будет являться тот факт, что в экономику придут новые внешние деньги, а не ожидаемый рынком самовыкуп пакета госкомпанией у государства за счет денег, занятых у госбанков. И это самый позитивный момент сделки. По сути, данная сделка может стать прорывом инвестиционной блокады при реализации госактивов, предпринимаемых в том числе для наполнения бюджета, — сказал Зварич.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что участие в сделке Швейцарии и Катара дает надежду на доступ к технологиям, которые сейчас закрыты для «Роснефти» в связи с санкциями. Это может позитивно сказаться на добыче и разведке в стране и укрепит позиции «Роснефти» на внешних рынках, уверена она.

Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов считает, что санкции Запада практически перестают действовать.



— Результаты сделки абсолютно неожиданные и позитивные и для российских активов, и в целом для экономики. Нужно сказать, что вырастут инвестиции в среднесрочной перспективе, де-факто санкции Запада перестают работать, что позитивно повлияет на темпы роста экономики РФ в 2017 году, — сказал Олег Богданов.

Управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков отмечает, что сделка была совершена на приемлемых для российской стороны условиях.

