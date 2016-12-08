Лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз.

Это первый общий ребенок 73-летнего музыканта и его девушки — 29-летней балерины Мелани Хемрик (Melanie Hamrick), с которой он состоит в отношениях с 2014 года, сообщает Associated Press.

Таким образом, Джаггер стал отцом восьмерых детей от пяти женщин.

У него также есть пять внуков и правнук. Музыкант был официально женат один раз — на актрисе Бьянке Джаггер, их брак продлился семь лет.