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Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз

Это первый общий ребенок 73-летнего музыканта и его девушки — 29-летней балерины Мелани Хемрик

Фото: TASS/AP/Eric Martн

Лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз.

Это первый общий ребенок 73-летнего музыканта и его девушки — 29-летней балерины Мелани Хемрик (Melanie Hamrick), с которой он состоит в отношениях с 2014 года, сообщает Associated Press.

Таким образом, Джаггер стал отцом восьмерых детей от пяти женщин.

У него также есть пять внуков и правнук. Музыкант был официально женат один раз — на актрисе Бьянке Джаггер, их брак продлился семь лет.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз

Мик Джаггер стал отцом в восьмой разЭто первый общий ребенок 73-летнего музыканта и его девушки — 29-летней балерины Мелани Хемрик

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