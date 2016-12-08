На развитие новых районов Воронежа выделят 5 млрд рублей

Власти Воронежа выделят 5 млрд рублей на развитие новых районов. Соответствующее решение парламентарии приняли по итогам заседания совета Воронежской городской думы.

Как сообщает ИА «Абирег», для реализации проекта депутаты представили план развития микрорайонов до 2020 года. Согласно ему, планируется улучшить инфраструктуру 12 новых микрорайонов города, которые появились за последние пять лет. В частности, будут благоустроены населенные пункты Масловка, Сомово, Подгорное, Подклетное, Тенистый, Шилово и др.

Особое внимание будет уделено развитию сети автомобильных дорог, систем наружного освещения, водоснабжения и водоотведения, а также строительству и ремонту детских садов, школ, спортивных учреждений и зданий культурно-досуговой деятельности.

Ожидается, что принятие городского бюджета на следующий год депутаты рассмотрят 14 декабря.