Экипаж «Арматы» получит наушники с шумоподавлением

Экипажи перспективной российской бронетехники, в том числе боевых машин на платформах «Армата» и «Курганец», получат шумостойкие гарнитуры связи, которые позволят танкистам вести переговоры даже во время стрельбы из пушки. Устройство, разработанное тульским особым конструкторским бюро «Октава», оснащается системой активного шумоподавления, которая работает по принципу наложения звуковых волн.

Гарнитура ГВШ-П11 выглядит как обычные наушники с изголовьем, регулируемым под размер головы. Ее вес вместе с подключаемым микрофоном и армированным кабелем не превышает полкилограмма.

Наушники защищены от воздействия влаги и могут работать при температурах до минус 50 градусов, что делает возможным оснащение ими экипажей бронетехники арктических бригад.

— В настоящее время изделие находится на этапе опытно-конструкторских работ, которые продлятся до конца нынешнего года, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ОКБ «Октава». — Уже в следующем году гарнитура будет передана Минобороны для испытаний непосредственно в боевой технике.

Принцип работы активной системы шумоподавления наушников ГВШ-П11 таков: с внешней стороны расположены специальные микрофоны, улавливающие окружающий шум. Снятый звук передается на электронно-вычислительный блок, который особым образом обрабатывает полученный звуковой сигнал, меняя фазу звуковых волн на противоположную. Преобразованный сигнал подмешивается к основному звуку наушников, накладывается на внешний шум и устраняет его, создавая эффект тишины.

Это позволит танкистам слышать друг друга и команды начальства при значительно меньшей громкости, что позволит сберечь слух при длительном использовании переговорной гарнитуры.

— Идея специальных наушников, в которых шум устраняется с помощью наложенного в противофазе звука, не нова, патент на такое решение был подан еще в 1930-е годы. Однако технологические сложности не позволяли создать подобные наушники вплоть до середины 1980-х годов, — рассказывает «Известиям» независимый военный эксперт Леонид Карякин. — Такие наушники первоначально применялись для защиты слуха пилотов, но спустя несколько лет их начали применять на бронетехнике в технически оснащенных армиях. Среди производителей такого рода устройств можно назвать американскую компанию Bose с их гарнитурой Combat Vehicle Crewman, созданной специально для экипажей боевых машин, а также шведского производителя Peltor.

По словам эксперта, активное шумоподавление наиболее актуально именно на танковых системах внутренней связи.

— Экипажу танка приходится работать в суровых условиях — стрельба из основного орудия, работающий двигатель, а также лязг от гусениц и подвески, отрабатывающей неровности, создают высокую шумовую нагрузку. Применяемые в настоящее время шлемофоны позволяют только частично защитить экипаж от агрессивного звукового воздействия, — рассказывает Карякин. — Если тульскому производителю удалось реализовать систему активного шумоподавления на танковых переговорных устройствах, это избавит российских танкистов от «профессиональных» заболеваний слуха.