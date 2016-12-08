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Путин предложил поддерживать версию СМИ о строительстве в РФ телепорта

Президент призвал «не разочаровывать» иностранных журналистов

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин предложил «не разочаровывать» иностранные СМИ, которые ранее сообщили о том, что в РФ к 2035 году будет создан первый телепорт.

«Не надо их разочаровывать. Надо эту версию поддерживать», — пошутил глава государства.

Ранее СМИ сообщили о том, что в российской программе «Национальная технологическая инициатива» говорится о создании в России к 2035 году собственного языка программирования, систем безопасной связи на основе квантовых коммуникаций, а также о внедрении квантовых вычислений, телепортации и использовании природоподобных явлений для передачи информации.

Программа была создана АСИ по поручению президента России Владимира Путина. Общий бюджет «дорожной карты» составляет 10,8 млрд рублей на 2016–2018 годы. Из них 7 млрд рублей должны поступить из федерального бюджета, а остальные средства — от частных инвесторов.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Путин предложил поддерживать версию СМИ о строительстве в РФ телепорта

Путин предложил поддерживать версию СМИ о строительстве в РФ телепортаПрезидент призвал «не разочаровывать» иностранных журналистов

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