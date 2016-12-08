Суд арестовал депутата Новгородской думы по обвинению в мошенничестве

Останкинский суд Москвы санкционировал двухмесячный арест депутата Новгородской областной думы от фракции «Единая Россия» Юрия Ивлева по обвинению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Ахундзянова.

Адвокаты чиновника предложили суду $5 млн в качестве залога.

Ивлев был задержан в Москве 6 декабря при получении денежных средств. В отношении 33-летнего депутата возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения мошенничества.

Представители следственного комитета считают, что, когда Ивлев получил информацию о расследовании уголовного дела, фигуранты которого содержатся под стражей, он решил воспользоваться этим в качестве пополнения своих финансов. Чиновник заявил знакомому одного из обвиняемых, что имеет хорошие связи в правоохранительных органах и готов за $2 млн решить вопрос о закрытии дела.

По предъявленному обвинению чиновник вину не признал.

