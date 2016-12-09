Керченская переправа закрылась из-за непогоды

Паромная переправа через Керченский пролив, разделяющий Крымский полуостров и остальную часть России, временно прекратила работу из-за сильного ветра. Об этом «Интерфаксу» сообщили в «Морской дирекции» — компании-оператора переправы.

Ранее крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение из-за юго-западного и западного ветра скоростью до 20 метров в секунду.

Напомним, что пассажиропоток на переправе с начала 2016 года вырос на треть — до шести миллионов человек.