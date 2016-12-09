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В Москве задержаны два сотрудника антикоррупционного главка МВД

Александр Соболь и Сергей Абрамов подозреваются в фальсификации доказательств по делу о продаже должностей в Высший совет партии «Единая Россия»

Два сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Александр Соболь и Сергей Абрамов, а также их агент задержаны по подозрению в фальсификации доказательств по делу о продаже должностей в Высший совет партии «Единая Россия».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего директора группы «Земляне» Сергея Черенкова, который ранее был осужден в рамках данного дела. Приговор в отношении Черенкова, предложившего, по версии следствия, другу своего знакомого место в высшем совете «Единой России» за 60 млн руб., отменен и направлен на новое рассмотрение.

Также адвокат Черенкова Михаил Трепашкин не исключил, что в ближайшее время число задержанных сотрудников правоохранительных органов, имевших отношение к фальсификации доказательств и провокациям, может увеличиться.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Москве задержаны два сотрудника антикоррупционного главка МВД

Александр Соболь и Сергей Абрамов подозреваются в фальсификации доказательств по делу о продаже должностей в Высший совет партии «Единая Россия»

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