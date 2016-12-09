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Туриста из Италии застрелили в фавелах Рио-де-Жанейро

52-летний путешественник заехал на мотоцикле в неблагополучный район города, следуя указаниям GPS-навигатора

Итальянский турист был убит в фавелах Рио-де-Жанейро, куда заехал по ошибке, следуя указаниям системы навигации GPS, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что 52-летний Роберто Барделла путешествовал с соотечественником на мотоциклах по Южной Америке. В дороге туристы пользовались GPS-навигатором, который и отправил итальянцев в неблагополучный район Рио.

В трущобах путешественников обстреляли неизвестные, вынудив их слезть с мотоциклов. Барделла получил ранения, от которых умер на месте. Его спутнику удалось спастись.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Туриста из Италии застрелили в фавелах Рио-де-Жанейро

52-летний путешественник заехал на мотоцикле в неблагополучный район города, следуя указаниям GPS-навигатора

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