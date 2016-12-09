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Роспотребнадзор установил причину отравления людей в Краснодаре

Специалисты ведомства нашли возбудителя сальмонеллеза в салате

Массовое отравление сотрудников АО «Тандер» в Краснодаре произошло из-за употребления в пищу зараженного сальмонеллой салата, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам лабораторных исследований.

Ведомство уточняет, что возбудитель сальмонеллеза — S. Enteritidis — содержался изначально в мясе курицы производства ЗАО «Приосколье» (Белгородская область). На заводе прошла проверка, которая выявила многочисленные нарушения санитарных норм, сообщает Федеральное агентство новостей.

В частности, были установлены факты несоблюдения поточности процесса производства и правил мойки и дезинфекции инвентаря.

Сообщается о 133 отравившихся сотрудниках фирмы.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Роспотребнадзор установил причину отравления людей в Краснодаре

Специалисты ведомства нашли возбудителя сальмонеллеза в салате

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