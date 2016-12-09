Президент Боливии осудил вмешательство США в дела РФ
Президент Боливии Эво Моралес подверг резкой критике политику США по вмешательству в дела других государств, включая Россию.
Моралес написал в Twitter, что Боливия отвергает любые односторонние действия, будь то санкции или «имперское вмешательство» в дела разных стран, таких как Россия. Он назвал неприемлемой любую агрессию, которая исходит от Вашингтона, передает РИА «Новости».
«Империи должны прекратить свои неоколониальные действия. ХХI век – это время народов, диалога, мирного решения и разрешения споров», — считает Моралес.
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