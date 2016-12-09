Жителей дома в Ростовской области эвакуировали из-за угрозы взрыва

Полиция эвакуировала жильцов пятиэтажки в городе Азов Ростовской области из-за угрозы взрыва, которую спровоцировал мужчина, размахивавший предметом, похожим на гранату, сообщает ГУ МВД региона.

По сообщению полиции, на пульт дежурного поступило сообщение, что один из жильцов дома высказывал угрозы и заперся у себя в квартире. При этом очевидцы заявили, что у него в руках была граната. К пятиэтажному дому выехал наряд полиции, который в срочном порядке провел эвакуацию жителей, передает РИА «Новости».

«Полицейскими было организовано временное размещение жильцов, среди которых были несовершеннолетние, в двух отапливаемых автобусах. Прилегающая территория была оцеплена на безопасном расстоянии, организован отвод транспорта», — сказано в сообщении.

Сотрудники полиции затем проникли в квартиру и задержали мужчину, против которого возбуждено дело о хулиганстве. Подозрительный предмет направлен на исследование.