Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Хворостовский отказался от участия в оперных постановках из-за болезни

При этом артист заверил, что продолжит давать концерты и записывать альбомы

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский заявил, что вынужден на время прекратить участвовать в оперных постановках из-за болезни.

«С большой грустью я вынужден отказаться от участия в оперных постановках в обозримом будущем. У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях», — пояснил артист, передает «Федеральное агентство новостей».

Хворостовский намерен сконцентрироваться на лечении, однако он заверил поклонников, что все равно будет писать альбомы и давать концерты, так как видит в музыке смысл своей жизни.

Напомним, в июне 2015 года Дмитрию Хворостовскому поставили диагноз — опухоль мозга.

Читайте также:

Хворостовский отменил выступление в Венской опере из-за химиотерапии

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Хворостовский отказался от участия в оперных постановках из-за болезни

При этом артист заверил, что продолжит давать концерты и записывать альбомы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Билан, Ёлка и «Ленинград» удостоились Национальной музыкальной премии

Билан, Ёлка и «Ленинград» удостоились Национальной музыкальной премии

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке