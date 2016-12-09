Хворостовский отказался от участия в оперных постановках из-за болезни

При этом артист заверил, что продолжит давать концерты и записывать альбомы
Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский заявил, что вынужден на время прекратить участвовать в оперных постановках из-за болезни.
«С большой грустью я вынужден отказаться от участия в оперных постановках в обозримом будущем. У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях», — пояснил артист, передает «Федеральное агентство новостей».
Хворостовский намерен сконцентрироваться на лечении, однако он заверил поклонников, что все равно будет писать альбомы и давать концерты, так как видит в музыке смысл своей жизни.
Напомним, в июне 2015 года Дмитрию Хворостовскому поставили диагноз — опухоль мозга.
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