Роспотребнадзор опроверг отключение сотовых станций в метро Москвы

В Роспотребнадзоре заявили, что риска ухудшения доступа к сотовой связи в место не существует.

«На сегодняшний день речь о каком бы то ни было отключении сотовых станций в московском метро не идет, процесс получения разрешений на базовые станции идет в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в приоритете по-прежнему остается доступ столичных жителей к полному спектру услуг.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в московском метро может пропасть сотовая связь — это, по сообщениям прессы, могло произойти в случае, если операторы не предоставят заключения Роспотребнадзора, которые разрешают использовать техническое оборудование.