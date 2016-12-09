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Чуркин назвал сумму, которая понадобится для восстановления Сирии

Gо предварительным оценкам, для этой цели необходимо будет привлечь порядка $180 млрд, сообщил постпред России при ООН

Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что на восстановление Сирии, по предварительным оценкам, придется привлечь не меньше $180 млрд.

«Конечно, это ни одной стране, ни двум странам не по силам, а без политического урегулирования, без определенной реформы политической системы, которая удовлетворила бы в той или иной степени оппозицию, ожидать, что будет международная кампания по восстановлению, не приходится», — пояснил Чуркин, передает «Интерфакс».

Чуркин также подчеркнул, что все выступавшие на заседании Совбеза ООН исходили из того, что сирийское правительство вскоре полностью восстановит контроль в Восточном Алеппо.

Он отметил, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура призвал организовать масштабную международную операцию по восстановлению Сирии.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Чуркин назвал сумму, которая понадобится для восстановления Сирии

Gо предварительным оценкам, для этой цели необходимо будет привлечь порядка $180 млрд, сообщил постпред России при ООН

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