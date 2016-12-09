СК РФ: активные действия по делу Улюкаева продолжаются

Следственный комитет РФ продолжает активные действия по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

«В настоящее время продолжаются активные следственные действия по уголовным делам коррупционной направленности в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева», — сообщили в СК РФ.

Представитель ведомства Светлана Петренко также отмечает, что активизировалась деятельность по противодействию коррупции. Кроме того, СК РФ удалось добиться значительных результатов по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности.

«За последние шесть лет следователи СК направили в суд более 50 тыс. уголовных дел о коррупции. Их фигурантами стали не только должностные лица различного уровня, но более 3,6 тыс. лиц, обладающих особым правовым статусом, а это депутаты, судьи, адвокаты и другие категории», — подчеркнула Петренко.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября с поличным при получении взятки в $2 млн.

Экс-министр не признает своей вины, однако суд постановил отправить его под домашний арест до 15 января. Российский президент Владимир Путин уволил Улюкаева с должности министра Минэкономразвития с формулировкой «в связи с утратой доверия».

