Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

СК РФ: активные действия по делу Улюкаева продолжаются

За последние шесть лет следователи направили в суд более 50 тыс. уголовных дел о коррупции, отметили в ведомстве

Следственный комитет РФ продолжает активные действия по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

«В настоящее время продолжаются активные следственные действия по уголовным делам коррупционной направленности в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева», — сообщили в СК РФ.

Представитель ведомства Светлана Петренко также отмечает, что активизировалась деятельность по противодействию коррупции. Кроме того, СК РФ удалось добиться значительных результатов по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности.

«За последние шесть лет следователи СК направили в суд более 50 тыс. уголовных дел о коррупции. Их фигурантами стали не только должностные лица различного уровня, но более 3,6 тыс. лиц, обладающих особым правовым статусом, а это депутаты, судьи, адвокаты и другие категории», — подчеркнула Петренко.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября с поличным при получении взятки в $2 млн.

Экс-министр не признает своей вины, однако суд постановил отправить его под домашний арест до 15 января. Российский президент Владимир Путин уволил Улюкаева с должности министра Минэкономразвития с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

СК РФ: активные действия по делу Улюкаева продолжаются

За последние шесть лет следователи направили в суд более 50 тыс. уголовных дел о коррупции, отметили в ведомстве

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке