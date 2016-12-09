Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе

Южнокорейский парламент объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе. Трансляцию голосования вело местное телевидение.

«За» проголосовали 234 депутата Нацсобрания, против — 56. Два депутата воздержались. Семь бюллетеней признаны недействительными, сообщает «РИА Новости».

После голосования парламента импичмент должен быть утвержден или отклонен Конституционным судом республики. Рассмотрение дела займет не менее 180 дней. На время этой процедуры полномочия Пак Кын Хе перейдут к премьер-министру страны Хван Ге Ану.

Президента Южной Кореи обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, оказавшейся в центре коррупционного скандала. По информации следствия, женщина использовала связи в корыстных целях и вмешивалась в государственные дела при попустительстве президента.