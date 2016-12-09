СК начал проверку по факту гибели дочери тренера ЦСКА Игоря Аксенова

Следственный комитет России начал проверку по факту обнаружения трупа 20-летней дочери тренера ЦСКА Игоря Аксенова. Труп девушки нашли на улице Врубеля в Москве. Предположительно, она выбросилась из окна 23-го этажа. Об этом сообщили в главке СК РФ по столице.

Тело девушки с травмами, характерными при падении со значительной высоты, обнаружили во дворе жилого дома местные жители. «При осмотре квартиры, которая была закрыта изнутри, установлено, что порядок не нарушен, следов борьбы не обнаружено», — цитирует телеканал «360» старшего помощника главы ведомства Юлию Иванову.

Проводятся следственные действия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. После этого может быть возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до суицида».

Девушка могла покончить с собой из-за несчастной любви – она узнала, что ее парень встречается с другой, сообщает Life.ru. По данным издания, накануне девушка получила от него короткое SMS, в котором он ей об этом написал.



По словам родителей, молодой человек играл с чувствами их дочери: постоянно устраивал скандалы, то уходил, то возвращался. Алена каждый раз впадала в депрессию после его уходов, плакала.

Игорь Аксенов узнал о трагедии, когда находился в Англии, сразу после матча с «Тоттэнхемом» на стадионе «Уэмбли». Он незамедлительно вылетел в Москву.



О гибели дочери ему сообщила супруга Ольга, переживающая нервный срыв в больнице. Женщина винит себя в том, что не смогла предотвратить смерть дочери.