В США произошло ДТП с участием около 50 автомобилей

В американском Огайо на одной из трасс произошло крупное ДТП с участием 50 автомобилей. В результате аварии 19 человек получили травмы различной степени тяжести. Причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.

ДТП произошло в четверг вечером. Один из автомобилей врезался в автобус сзади, что привело к последующим столкновениям транспортных средств друг с другом. По данным шерифа округа Лейк, где произошла авария, пятеро из 19 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Движение по трассе, которая после аварии была перекрыта, возобновилось утром в пятницу.