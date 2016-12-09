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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» оштрафован

Его наказали за выход из технической зоны во время матча

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС решил оштрафовать главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко. Он будет наказан за выход из технической зоны без разрешения судьи.

Сумма штрафа – 10 тыс. рублей, передает НИА «Самара».

Инцидент произошел 5 декабря, во время матча «Крыльев Советов» с «Краснодаром», в рамках 17 тура Чемпионата России. Он завершился вничью 1:1.

Как писали «Известия», Скрипченко стал главным тренером самарского клуба в начале ноября. Туда он пришел из екатеринбургского «Урала».

После смены тренера «Крылья Советов» в последних пяти матчах набрали 8 очков. Они ушли на зимний перерыв на 12 строчке турнирной таблицы.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» оштрафован

Его наказали за выход из технической зоны во время матча

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