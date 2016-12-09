В Биробиджане прощаются с погибшими в Алеппо медсестрами

Церемония прощания с погибшими в Сирии военными медиками Галиной Михайловой и Надеждой Дураченко проходит в Биробиджане в Доме офицеров на территории местного гарнизона Восточного военного округа. Почтить память погибших пришли десятки людей. Многие из них являются гражданскими.



Тела погибших медсестер ранее доставили в Биробиджан, сообщает ОТР.

Отпевание в Благовещенском кафедральном соборе пройдет утром в субботу. Затем от собора до Сквера Победы продет траурное шествие. Похоронят медсестер, погибших в результате обстрела российского мобильного военного госпиталя в Алеппо, на Центральном городском кладбище с воинскими почестями.



Напомним, 5 декабря боевики нанесли удар по российскому мобильному военному госпиталю, расположенному в Алеппо. Двое медиков погибли.

Президент России Владимир Путин 8 декабря подписал указ о награждении погибших в Сирии российских медиков орденом Мужества.

Надежда Дураченко и Галина Михайлова окончили медицинский колледж в Биробиджане по специальности «операционные хирургические сестры». Обе работали в местном военном госпитале. У Надежды осталась 19-летняя дочь-студентка, у Надежды — 15-летний сын-школьник.

