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В Биробиджане прощаются с погибшими в Алеппо медсестрами

Память погибших пришли почтить десятки людей

Церемония прощания с погибшими в Сирии военными медиками Галиной Михайловой и Надеждой Дураченко проходит в Биробиджане в Доме офицеров на территории местного гарнизона Восточного военного округа. Почтить память погибших пришли десятки людей. Многие из них являются гражданскими. 

Тела погибших медсестер ранее доставили в Биробиджан, сообщает ОТР.

Отпевание в Благовещенском кафедральном соборе пройдет утром в субботу. Затем от собора до Сквера Победы продет траурное шествие. Похоронят медсестер, погибших в результате обстрела российского мобильного военного госпиталя в Алеппо, на Центральном городском кладбище с воинскими почестями.

Напомним, 5 декабря боевики нанесли удар по российскому мобильному военному госпиталю, расположенному в Алеппо. Двое медиков погибли.

Президент России Владимир Путин 8 декабря подписал указ о награждении погибших в Сирии российских медиков орденом Мужества. 

Надежда Дураченко и Галина Михайлова окончили медицинский колледж в Биробиджане по специальности «операционные хирургические сестры». Обе работали в местном военном госпитале. У Надежды осталась 19-летняя дочь-студентка, у Надежды — 15-летний сын-школьник.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Биробиджане прощаются с погибшими в Алеппо медсестрами

Память погибших пришли почтить десятки людей

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