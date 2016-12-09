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В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу по прохожим

По предварительным данным, никто не пострадал

Мужчину, который устроил стрельбу по прохожим, задержали в Москве. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Злоумышленник открыл огонь по прохожим из пневматического оружия. Инцидент произошел в пятницу рано утром у автомойки в Хитровском переулке, сообщает «ТВ Центр».

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. По предварительным данным полиции, никто не пострадал.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу по прохожим

По предварительным данным, никто не пострадал

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